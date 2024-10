Michał Szułdrzyński: Sikorski zamyka rosyjski konsulat, czyli odpowiedź na hybrydowy atak Putina

Dlaczego tak naprawdę Radosław Sikorski zdecydował się zamknąć rosyjski konsulat w Poznaniu?

Od wielu lat mieliśmy świadomość tego, jak agresywną politykę prowadzi wobec Zachodu Rosja. I nie idzie tu tylko o krwawą wojnę z Ukrainą, której częścią jest brutalna okupacja południa i wschodu tego kraju. Ani tylko o wojnę z Gruzją sprzed kilku lat i coraz skuteczniejsze próby destabilizowania tego kraju, wciągania go w rosyjską sferę wpływów.

Chodzi przede wszystkim o coraz bardziej agresywne próby ingerowania w politykę państw zachodnich przez podsycanie konfliktów wewnętrznych, ingerowanie w procesy wyborcze (i referendalne, jak w Katalonii). Ale też wprost o akcje dywersyjne – wybuchy w zakładach zbrojeniowych, zabójstwa w centrach miast, podsycanie zamieszek na tle rasowym (co obserwowaliśmy na brytyjskich ulicach w sierpniu). Dodajmy do tego jeszcze bezczelne ingerencje w tzw. infosferze, począwszy od finansowania mediów wzmacniających prorosyjskie narracje (Tenet Media) aż po instrumentalizowanie władzy algorytmów, by manipulować nastrojami społecznymi.

Czytaj więcej Dyplomacja Sikorski o rozmowach w Berlinie: Lepiej by było, gdyby Polska była zaproszona To było spotkanie zorganizowane na chybcika w zastępstwie tego spotkania, na którym miał być prezydent Andrzej Duda w Ramstein. Nie przykładałbym do tego aż tak dużej wagi - mówił w TVN24 szef MSZ Radosław Sikorski, komentując rozmowy przywódców w Berlinie.

Skoro więc to wszystko już wiemy, czas najwyższy zacząć temu przeciwdziałać. Z posiadanej wiedzy zrobić użytek i od słów przejść do czynów. Skoro – jak mówił we wtorek Radosław Sikorski – Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową, nie możemy nie reagować. Zamknięcie konsulatu w Poznaniu to – potrzebny, ale jednak – symbol. Potrzebujemy mądrej i spójnej odpowiedzi na bardzo wielu poziomach.