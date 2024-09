Dosadnie uczynił to także premier Donald Tusk mówiąc, że Ukraina będzie musiała "sprostać polskim oczekiwaniom, jeśli chodzi o nie tyle grzebanie w historii, tylko ułożenie naszej relacji na podstawie prawdy (historycznej)”.

Jak w 2010 roku polscy europosłowie zareagowali na przyznanie Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy

Te słowa przypominają rok 2010, gdy polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, także z partii obecnie rządzących w Polsce, przeforsowali fragment rezolucji dotyczącej Ukrainy, związany z pośmiertnym uznaniem za Bohatera Ukrainy Stepana Bandery „przywódcy współpracującej z nazistowskimi Niemcami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)”. W tym fragmencie jest wyrażona nadzieja, że władze ukraińskie „rozważą takie decyzje i potwierdzą swoje przywiązanie do europejskich wartości”.

Czytaj więcej Komentarze Jerzy Haszczyński: Paliwo na straszny scenariusz Kwestia ludobójstwa na Wołyniu może doprowadzić do dramatycznego załamania w stosunkach polsko-ukraińskich.

Po kilkunastu latach wróciliśmy do warunku „europejskich wartości” i „spełnienia (europejskich) standardów” przez Ukrainę. Po drodze było przekonanie, że skrajny nacjonalizm oraz kult Bandery i innych zbrodniarzy to margines, co widać po wynikach wyborów na Ukrainie. Może jednak nie trzeba głosować na skrajnie nacjonalistyczne partie, skoro podobne podejście do Wołynia mają i inne?

Upłynęło tyle lat, a stoimy w tym samym miejscu. Różnica polega na tym, że trwa wielka wojna, w której mocno wspieramy Ukrainę, a z drugiej strony sprawa wstąpienia Ukrainy do UE jest realnym wyzwaniem, w 2010 roku była nierealna, co Polska niekoniecznie przyjmowała do wiadomości.

Czy można sobie wyobrazić, żeby teraz to Polska wzięłaby na swoją odpowiedzialność zablokowanie ukraińskiego członkostwa w UE z powodów historycznych? Przyznaję, że z trudem. Ale bez refleksji w Kijowie żadnego scenariusza nie można wykluczyć.