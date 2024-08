W sprawie walki o olimpijskie złoto Julii Szeremety, prócz obrzydliwego hejtu, jaki wylał się w sieci na jej przeciwniczkę Lin Yu-ting, zechcieli się wypowiedzieć także polscy politycy. Ciekawe, że żaden z nich nie podkreślił wartości sportowej występu, jak to zrobili komentatorzy amerykańskiego Fox News: „Dla Szeremety jest to pierwszy medal jakiegokolwiek rodzaju, czy to na scenie olimpijskiej, czy na innych międzynarodowych zawodach. Była nierozstawiona w turnieju olimpijskim i odniosła kilka nieprawdopodobnych zwycięstw”.

Jak politycy komentują walkę Julii Szeremety na igrzyskach olimpijskich 2024

W zamian prezydent Andrzej Duda pisze po swojemu (czyli klucząc w niedopowiedzeniach): „Myślę, że wszyscy jesteśmy z Niej ogromnie dumni. Walczyła pięknie i dzielnie. Inne aspekty tej walki przykro komentować”. Na „inne aspekty” zwraca też uwagę Mateusz Morawiecki: „Czy był to pojedynek na równych zasadach? Niech każdy oceni sam…”.

Nieco więcej delikatności wykazuje Donald Tusk: „Jeśli kontrowersje nie zniszczą tej dyscypliny, za cztery lata w Los Angeles będzie złota. Brawo, Pani Julio!". Na tle utytułowanych polityków błyszczy – jak zwykle – zadeklarowany przeciwnik profesjonalnego dziennikarstwa, konfederata Sławomir Mentzen. „Wśród kobiet była najlepsza” – pisze o Szeremecie, przyznając się, że zaglądał jej przeciwniczce w szorty. Ciekawe, gdzie i kiedy.

Dlaczego federacja IBA zdyskwalifikowała Lin Yu-ting po teście płci

Z tymi „innymi aspektami” sprawa nie jest do końca wyjaśniona, bo Lin Yu-ting to utytułowana zawodniczka. Problem miała tylko raz. Zdyskwalifikowano ją podczas mistrzostw w New Delhi w 2023 r., już po finałowej walce. Uzasadnienie światowej organizacji boksu amatorskiego IBA było dość enigmatyczne: „Nie spełniła wymogów kwalifikacyjnych po teście płci”; dowodów jednak nie przedstawiono. Nie bez znaczenia – wypada tu jednak dodać – pozostaje fakt, że na czele IBA stoi zausznik i protegowany Putina Umar Kremlow, który przejął kontrolę nad tą federacją dzięki pieniądzom Gazpromu. A fanatyzm Kremla w kwestiach tożsamości płciowej jest powszechnie znamy.