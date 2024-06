Białoruski dyktator chce udobruchać Kreml

Wysłał też sygnał do Moskwy. Na szefa swojej administracji niespodziewanie mianował człowieka, który przed tym był ambasadorem w Rosji. Dzmitryj Krutoj już pracował w administracji Łukaszenki, był też wicepremierem. Osobiście uczestniczył w rozmowach z Rosjanami na temat realizacji tzw. map drogowych dotyczących „głębokiej integracji Białorusi i Rosji”. Chodzi o realizację porozumienia o państwie związkowym, które Łukaszenko podpisał jeszcze w latach 90. To nie oznacza, że dyktator jutro przekaże swój kraj Kremlowi, ale mianując na czele administracji dobrze znaną Rosji osobę, sygnalizuje, że integracja jest dla niego tematem ważnym.

W czwartek były i inne decyzje kadrowe dyktatora. Na szczególną uwagę zasługuje powrót Natalii Piatkiewicz, która została wiceszefową administracji dyktatora. Stała już na czele tej instytucji w latach 2004–2010, później była główną doradczynią Łukaszenki. Zniknęła z przestrzeni publicznej po wpadce, gdy do dyktatora zadzwonili rosyjscy pranksterzy podający się za syna Wiktora Janukowycza tuż po rewolucji na Majdanie. Wrobiony Łukaszenko zaproponował obalonemu ukraińskiemu przywódcy bezpieczny pobyt na Białorusi. Piatkiewicz zapłaciła za to stanowiskiem, po raz trzeci wyszła za mąż i będąc żoną białoruskiego dyplomaty przy ONZ, wyjechała do USA. Jej powrót komentują wszystkie białoruskie media, bo własną postawą pokazuje, że miłość do dyktatury nie słabnie.