Kropla drąży skałę. Czy nie o to nam wszystkim chodzi – by sąsiadować z przewidywalną, demokratyczną, normalną Białorusią?

Czy Chiny pomogą skłonić Aleksandra Łukaszenkę do ustępstw? W zanadrzu mamy blokadę tranzytu towarów

Krewni Łukaszenki nie jeżdżą do Polski. Nie obchodzi go los rodaków siedzących ponad dobę w przepełnionych autobusach w kolejce do jedynego przejścia granicznego w Brześciu (Terespol). Znacznie bardziej odczuwalne dla reżimu byłoby zamknięcie przejść towarowych. I nie chodzi tu tylko o handel Łukaszenki z Polską czy innymi państwami UE, bo niemal w całości już uzależnił swoje przedsiębiorstwa od rosyjskiego rynku. Chodzi o tranzyt, bo poprzez Białoruś koleją do Europy jadą towary z Chin. To, że Polska za pośrednictwem Xi Jinpinga będzie próbowała naciskać na Łukaszenkę, zasugerował tuż przed swoją podróżą do Pekinu prezydent Andrzej Duda.

To właściwy trop. W sytuacji, gdy Warszawa straciła już jakiekolwiek narzędzia wpływu na reżim w Mińsku i pozostało już tylko całkowicie zamknąć granicę, należy szukać trzeciej siły, której dyktator w Mińsku nie potrafi odmówić. I chodzi nie tylko o Chiny. Jest Watykan, są kraje Zatoki Perskiej czy Ameryka Południowa. I przy okazji takich nieoficjalnych rozmów warto pamiętać o więźniach politycznych na Białorusi (jest ich ponad 1400, są torturowani psychicznie i fizycznie), wśród których jest dziennikarz Andrzej Poczobut.