Dlaczego Grzegorz Braun zerwał flagę Ukrainy znad kopca Kościuszki w Krakowie

Swoją prowokację (tak, to czysta prowokacja) uzasadnia: „Flagę Ukrainy, która znajdowała się w niewłaściwym miejscu, jako uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie". W tym zdaniu mieści się istota rzeczy; poseł Braun arbitralnie uznał, że coś jest niewłaściwe. Więc z kompletnym brakiem szacunku wobec innych, uzurpując sobie prawo do działania w domniemanym szerszym interesie, dokonuje aktu anarchii.

Ktoś zechce go bronić, powołując się na jego rzekomą ideowość? Kompletna bzdura. To nie poglądy tylko marketing polityczny. Braun uprawia antysystemową anarchię dla picu, popularności, poklasku ekstremistów, których znaleźć można w każdym demokratycznym społeczeństwie. Nie ma tu żadnej szczerości. Obecność kamer (wie, co to kamera, bo to przecież filmowiec) przy jego aktywnościach dowodzi, że wszystko jest wyreżyserowane.

Brak twardej reakcji ze strony państwa na akcje Brauna tylko potęguje jego rozwydrzenie i tanią popularność

Pal sześć, ktoś powie, nie ma co się burzyć, od oceny tego typu działań są w Polsce są sądy. Oraz parlamentarne procedury, które umożliwiają postawienie przed nimi warchołów takich jak Braun. Otóż nie. Nie ma na takie myślenie zgody. Brak twardej reakcji ze strony państwa na akcje Brauna tylko potęguje jego rozwydrzenie i tanią popularność.

Można sobie tylko wyobrazić, jakie zniszczenia, moralne i fizyczne starty będą efektem jego potencjalnego wyboru

Dziś nakręcony jak tani budzik Braun kandyduje do Parlamentu Europejskiego. Można sobie tylko wyobrazić, jakie zniszczenia, moralne i fizyczne starty będą efektem jego potencjalnego wyboru. W Strasburgu czy Brukseli jego potencjalni sąsiedzi naprawdę powinni się już zacząć bać.