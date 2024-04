Izabela Kacprzak: Ministrowie i nowi posłowie na listach do europarlamentu to polityczny cynizm Donalda Tuska

Platforma właśnie pokazała swoim wyborcom, że to nie oni decydują przy urnach kogo i do czego ich wybierają. Udowodniła, że wyborca jest może i od głosowania, ale nie od decydowania.

Wybory do PE: mandat europosła sposobem na wyjście z aresztu

Szczytem hipokryzji wydaje się jednak przypadek Krzysztofa Hetmana – europosła PSL i wiceprezesa tej partii, który tuż przed wyborami do Sejmu i Senatu 15 października, nagle rzucił mandat w PE, by wrócić do krajowej polityki. Wrócił i został nawet ministrem rozwoju. Ale też na chwilę, bo chce powrócić do europarlamentu. PSL usilnie szuka dla niego okręgu „biorącego”, bo z jego rodzimej Lubelszczyzny nie ma najmniejszych szans. Co jest ciekawego w przypadku Krzysztofa Hetmana?

Sprawa zupełnie przypadkowego „użyczenia” mandatu Włodzimierzowi Karpińskiemu, politykowi KO, który siedział od lutego 2023 r. w areszcie i tylko przyjęcie mandatu po ustępującym Hetmanie pozwoliło mu z niego wyjść. Skoro Karpiński wyszedł, to Hetman może wrócić do Brukseli.

Czytaj więcej Polityka Prokuratura uchyla areszt Włodzimierzowi Karpińskiemu. Bo został europosłem i ma immunitet Śląski wydział Prokuratury Krajowej zdecydował się właśnie uchylić tymczasowe aresztowanie jakie od końca lutego stosowały sądy na wnioski prokuratury wobec Włodzimierza Karpińskiego, podejrzanego o przestępstwa korupcyjne.

Wybory do PE: wyborców trzeba traktować poważnie

Dwutygodniowy „chwilówkowy” rząd Mateusza Morawieckiego był obiektem kpin i żartów opozycji. Ileż było, i słusznie, wytyków, że należy ministrom wypłacić należne odprawy w wysokości jednej pensji. Posłowie-ministrowie rządu Tuska również je dostaną. Czy komuś to przeszkadza?