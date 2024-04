Czytaj więcej Konflikty zbrojne Twórca World Central Kitchen: Izrael brał na cel wolontariuszy samochód po samochodzie José Andrés, założyciel organizacji pomocowej World Central Kitchen, której wolontariusze zginęli w Strefie Gazy w izraelskim ataku powietrznym, udzielił wywiadu agencji Reutera, w którym mówi, że Izrael zabił wolontariuszy jego organizacji "biorąc ich na cel systematycznie, samochód po samochodzie".

Kto najbardziej szkodzi stosunkom polsko-izraelskim

Okazuje się, że zgaszenie świec chanukowych przez powszechnie potępianego w Polsce skrajnego polityka było wielką tragedią i koszmarnym ciosem w stosunki polsko-izraelskie, ale zabicie polskiego wolontariusza jadącego w oznaczonym konwoju humanitarnym, który – jak słusznie podkreślał Robert Mazurek – długo był śledzony przez izraelskich operatorów dronów i którego dokładną trasę przejazdu zgłoszono wojsku izraelskiemu, jest tylko „wypadkiem, do którego może dojść”. Jakow Liwne jako przedstawiciel państwa Izrael nie tylko nie czuł się w obowiązku za to przeprosić, ale wręcz na każde pytanie dość przychylnego mu dziennikarza, który przez cały wywiad wprost dawał do zrozumienia widzom, że to Izrael ma rację w konflikcie z Palestyńczykami, reagował atakami na podobno wszechobecny polski antysemityzm. Trudno się to oglądało, a jeszcze trudniej było zrozumieć.

Nawet świetnie przygotowany do rozmowy i cierpliwy jak nigdy Robert Mazurek w końcu nie wytrzymał i zirytowany odparował: „Pan ambasador wybaczy, ale zachowuje się pan jak nadzorca, który przyjechał do kolonii”. I można było odnieść wrażenie, że tym komentarzem zwerbalizował odczucia wielu widzów. Dość powiedzieć, że w polskich serwisach społecznościowych Jakow Liwne wywołał po środowym wywiadzie więcej negatywnych komentarzy niż Władimir Putin w szczytowym momencie 2022 roku – jak podał serwis analityczny Polityka w sieci.

Chyba żaden pojedynczy człowiek nie zrobił tak dużo złego dla wizerunku Izraela w Polsce. Co szokujące, tym człowiekiem jest dyplomata wysłany do Polski właśnie po to, by o ten wizerunek swojego kraju dbać. Przebił nawet Grzegorza Brauna z gaśnicą. Oczywiście pan ambasador z pewnością to wyprze i uzna, że nawet mocno proizraelska „Rzeczpospolita” to też widocznie antysemici. Bo sam ostatni raz patrzył w lustro pewnie wtedy, gdy chciał sprawdzić, jak leży na nim czapka czerwonoarmisty ze słynnego zdjęcia krążącego po sieci, którą przywdział niegdyś na paradę z okazji rocznicy zwycięstwa Armii Czerwonej nad Trzecią Rzeszą na Placu Czerwonym w Moskwie.