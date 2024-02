Wrzucano zdjęcia warszawskich szpitali, czy innych zaniedbanych obiektów, na które można by lepiej wydać te pieniądze.

Dlaczego Tomasz Lis i Roman Giertych popierają pomysł odbudowy Pałacu Saskiego?

Ale i część sympatyków Platformy nie wydawała się przekonana. Niektórzy internauci sugerowali, że to zły pomysł, ale jeśli ma służyć odbiciu wyborców PiS-owi, to trzeba się z nim pogodzić. W tym duchu wypowiadał się m.in. Tomasz Lis, że to próba odbicia prawicy patriotyzmu i pokazania, że PiS nie ma monopolu na patriotyzm. To prawda – i tę akcję Platforma zaczęła już w kampanii wyborczej, gdy dbała, by na jaj wydarzeniach pojawiało się mnóstwo biało-czerwonych flag i zmieniła logo na biało-czerwone serduszko.

Swoje racje wyłożył też poseł Roman Giertych, bardzo wpływowy w sieci, choć niekoniecznie będący głosem liberalno-lewicowego wyborcy Koalicji Obywatelskiej.

„Po pierwsze odbudowa zniszczonej stolicy trwa już prawie 80 lat i stanowiła zawsze program poza sporem politycznym. Po drugie budowa w takim miejscu jest zawsze opłacalna bo koszt budowy jest mniejszy od ceny za powierzchnię. Po trzecie wydano już sporo pieniędzy na przygotowanie budowy i nie można ich zmarnować tylko dlatego, że zrobił to PiS. Byłaby to bowiem niegospodarność. Po czwarte wreszcie ten plac jest architektonicznie niedokończony” – napisał mecenas (pisownia oryginalna).

Czy Pałac Saski może pomóc Rafałowi Trzaskowskiemu w wyborach na prezydenta Warszawy

Merytorycznie trudno się z Giertychem nie zgodzić. Pytanie jednak, czy za pomysłem odbudowy Pałacu Saskiego kryje się jakaś myśl polityczna. Odpowiedzią mogą być wybory prezydenckie w Warszawie. Coraz więcej znaków na niebie i ziemi wskazuje, że wyzwaniem dla wiceszefa Platformy Obywatelskiej, Rafała Trzaskowksiego, będzie nie pokonanie kandydata PiS Tobiasza Bocheńskiego, ale właśnie kandydatki Lewicy Magdaleny Biejat. Bocheński ma tak słabe notowania, że w większości liberalni warszawiacy nie obawiają się, że kandydat PiS może uzyskać dobry wynik.