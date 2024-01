Zuzanna Dąbrowska: Prezydent Duda i marszałek Hołownia: A więc wojna!

Marszałek Hołownia zapewnił po rozmowie z prezydentem, że różnice polityczne dzielące obu panów „nie mogą doprowadzić do pogłębienia pęknięć i niepokojów, które mogłyby w kraju powstać”. Co chyba oznacza, że perspektywa „niepokojów” wydaje się Hołowni bardzo realna.



Przestroga pewnej żaby

A jeśli tak, to PiS śmiało może mówić o dużym sukcesie, skoro po tak wyraźnie przegranych wyborach i pierwszym szoku po ogłoszeniu wyników, zdołał doprowadzić kraj do perspektywy zamieszek. Szachy przestawiane na politycznej planszy w Polsce, są dla polityków PiS, włącznie niestety z prezydentem, niczym więcej niż tylko grą o zachowanie choć części władzy. A to przecież bardzo poważna sprawa, a nie bieganie z kamieniami. Jak przestrzegała okrutnych chłopców pewna żaba w bajce Krasickiego: "Chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie! Dla was to jest igraszką, nam idzie o życie”.