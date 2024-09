Straty po powodzi w Nysie. Odbudowa potrwa lata

Pytany o szacunkowe szkody popowodziowe burmistrz stwierdził, że straty w infrastrukturze drogowej wstępnie szacowane są na ok 100 mln zł, w budynkach – na kilkadziesiąt milionów, do tego dochodzą ogromne straty części przedsiębiorców, są i takie, które uniemożliwiają ruszenie z biznesem.



- Skala dramatów jest ogromna. Mamy już 3 tys. gospodarstw domowych, które korzystają z pomocy, tu wypłata idzie bardzo szybko – zapewnił burmistrz.



Kilka miesięcy – tyle według Kolbierza potrzeba na uporządkowanie miasta, ale jego odbudowa zajmie co najmniej kilka lat.



Powódź w Polsce. „Od rozliczeń ważniejsze jest wyciągnięcie wniosków”

Pytany, czy liczy na rozliczenie winnych tego, że Nysa została zalana kosztem Opola i Wrocławia, Kolbierz odparł, że ważniejsze jest wyciągnięcie wniosków na przyszłość, aby obyło się bez podejmowania decyzji z najbardziej zainteresowanymi, poza nimi.

- Nie chodzi o szukanie winnych, a o to, żebyśmy my, samorządowcy, nie byli zaskakiwani w pewnych sytuacjach. Rozumiemy doskonale, że są zbiorniki o znaczeniu strategicznym, ale chcielibyśmy być przynajmniej na bieżąco informowani o tym, co jest planowane, co nas czeka. Im mniej wiemy, tym większy jest chaos – powiedział burmistrz Nysy.