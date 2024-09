Powódź w Polsce. Prezydent Andrzej Duda w Głuchołazach apeluje o osuszacze

Duda zaapelował do wszystkich, którzy mogą podarować lub pożyczyć powodzianom osuszacze. Urządzenia te w podgórskich terenach, w warunkach coraz bliższej mokrej jesieni i zimy są absolutnie niezbędne do osuszenia budynków.



Prezydent zapowiedział także, że w trybie natychmiastowym podpisze dokumenty niezbędne do tego, aby pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi, którym będzie Marcin Kierwiński, mógł rozpocząć realizacje swoich zadań.



Powódź w Polsce. Prezydent apeluje o solidarność, KPRP tnie budżet

– Apeluję do wszystkich rodaków o pomoc, solidarność i wsparcie. Apeluję do wszystkich w całej Polsce, zwłaszcza tam, gdzie nie było wielkich opadów, gdzie są takie możliwości. Do przedsiębiorców, do wszystkich ludzi dobrej woli, do ludzi, których stać na to, by w różnej formule tej pomocy udzielić, aby w miarę swoich możliwości tę pomoc rodakom przekazali. Pięknie pokazaliśmy, że potrafimy pomóc naszym sąsiadom z Ukrainy, kiedy to było potrzebne. Proszę, żebyśmy się teraz zmobilizowali także do tego, żeby pomóc naszym rodakom na południowym zachodzie Polski – mówił we wtorek Andrzej Duda.

Z kolei Kancelaria Prezydenta zdecydowała o przekazaniu części swojego budżetu na pomoc dla powodzian. Cięcia mają dotknąć m.in. fundusz nagród dla pracowników KPRP.

Zdecydowano także o udostępnieniu ośrodka prezydenckiego w Wiśle dla dzieci z dotkniętych powodzią miejscowości, które mogłyby się tam uczyć podczas osuszania ich szkół.