Klęska w regionie. Powodzią dotknięte Czechy, Austria, Słowacja i Rumunia

Od śniegu do powodzi

Większość Austrii została w ostatnich dniach dotknięta różnymi kataklizmami pogodowymi, od Tyrolu, gdzie spadł prawie metr śniegu, po dolinę Dunaju – tam sytuacja jest najgorsza. Cały kraj Dolna Austria ogłoszono strefą klęski żywiołowej.

– Dla wielu ludzi te chwile są prawdopodobnie najtrudniejsze w ich życiu – mówiła gubernator Dolnej Austrii Johanna Mikl-Leitner o tym, co się dzieje w regionie.

25-tysięczne miasto Lilienfeld, położone zaledwie 65 km na południowy zachód od Wiednia, ulewy odcięły od świata. Z powodu podtopień w całej wschodniej części kraju wstrzymano ruch pociągów i ewakuowano ok. tysiąc gospodarstw. Do regionu skierowano 10 tys. ratowników i tysiąc żołnierzy. Tylko w Wiedniu do niedzieli straż pożarna interweniowała 150 razy i zamknięto kilka linii metra.

Najwięcej kłopotów sprawiają północne dopływy Dunaju, w tym rzeka Kamp. Na razie wysoką wodę powstrzymuje zbiornik Ottenstein, ale władze ostrzegają, że jego pojemność powoli się kończy. Ewentualny zrzut wody wywoła kolejne zalania.

W końcu, w poniedziałek po południu, odnotowano powolne opadanie wody na Dunaju. – To nie jest koniec, nadal jest krytycznie, nadal jest dramatycznie – ostrzegała gubernator Mikl-Leitner.