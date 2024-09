Będzie cieplej. Prognoza na 10 dni

Optymistyczne prognozy – szczególnie w kontekście walki ze skutkami powodzi – dotyczą także temperatury na najbliższe dni. Jak prognozuje IMGW, przez cały tydzień od 16 do 22 września temperatura będzie, w niektórych rejonach Polski, osiągać maksymalnie nawet do 25°C. W poniedziałek 16 września najcieplej będzie na południu – do 22°C, najchłodniej na Podhalu – ok. 13°C. We wtorek i w środę temperatury maksymalne na przeważającym obszarze Polski wyniosą od 22°C do 25°C. Na obszarach podgórskich we wtorek i w środę temperatury wyniosą od 17°C do 21°C. Nad morzem we wtorek od 19°C do 22°C. Nocą z poniedziałku na wtorek 17 września temperatury: od maks. 13°C-14°C w Polsce zachodniej do 9°C na Podhalu i w górach, na Dolnym Śląsku ok. 12°C.

Poprawę pogody – wraz ze wzrostem temperatur – przewiduje także średnioterminowa prognoza numeryczna IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego na najbliższe 10 dni. Jak pisze IMGW: „Po #Powódź2024 woda w górnych odcinkach rzek odsłania skalę zniszczeń. Przed mieszkańcami i służbami trudne zadanie sprzątania miejscowości. Na szczęście, pogoda będzie sprzyjać pracom”.

Gdzie szukać informacji o sytuacji hydrologicznej w Polsce?