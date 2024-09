Czy robić jakieś zapasy? Zawsze warto w sytuacji kryzysowej

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

- Słyszymy już o zapowiedziach IMGW o jeszcze niższych stanach i wartościach przekraczających nieznacznie poziom 2 000 m3 na sekundę - kontynuował prezydent Wrocławia.



Powódź 2024. Kiedy fala dotrze do Wrocławia?

- Spodziewamy się fali szczytowej na Odrze w środę późnym popołudniem. Ta fala będzie przez Wrocław przechodziła przez kilka dni, może być długa. Mówimy o sytuacji tu i teraz. Jeśli sytuacja będzie się zmieniała i my będziemy inaczej reagować. Na razie nic na to nie wskazuje – podkreślił.



Zagrożenie powodziowe w Europie środkowo-wschodniej PAP

Sutryk podkreślał też, że we Wrocławiu woda z kranu nadaje się do picia. - Ja poprosiłem, by codziennie zarówno MPWiK, jak i miejskie portale informacyjne podawały aktualną informację w tym zakresie – oświadczył. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że na terenach zalanych należy pić tylko wodę butelkowaną.



- Czy robić jakieś zapasy? Zawsze warto w sytuacji kryzysowej – zaznaczył. Jak dodał ogłoszenie stanu alarmowego ma „zwiększyć czujność” mieszkańców Wrocławia. - Natomiast nie ma dzisiaj ani sensu, ani potrzeby jakoś nadmiernie się straszyć, czy odpowiadać na pytania, gdzie we Wrocławiu woda się pojawić może – dodał.