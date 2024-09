Powódź w Polsce. Rząd wprowadzi stan klęski żywiołowej. Szef BBN: Czas na solidarność Brukseli

„Skoro już wiemy że jest b. źle to czas by Bruksela pokazała swoją solidarność tak jak my to robiliśmy wielokrotnie w powodziach, pożarach i klęskach w Unii Europejskiej” - napisał Jacek Siewiera.

Powódź w Polsce. Pękł kolejny wał przeciwpowodziowy

Po przerwaniu tamy w Stroniu Śląskim woda zmierza rzeką Biała Lądecka w dół zlewni Nysy Kłodzkiej. W samym mieście wzburzona Nysa Kłodzka podmyła budynek, w którym znajdował się posterunek policji. Budynek runął i został porwany przez wodę, w chwili katastrofy nie było w nim nikogo.

Niebezpiecznie robi się po pęknięciu kolejnego wału przeciwpowodziowego w Jarnołtówku w województwie opolskim. Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak wezwał mieszkańców Moszczanki, Łąki Prudnickiej i części Prudnika przyległej do rzeki Prudnik do ewakuacji. - Lepiej stracić majątek, niż życie - powiedział.

Jak dotąd, wielu mieszkańców tych okolic odmawia ewakuacji.