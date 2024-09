Czytaj więcej Klęski żywiołowe Kłodzko zalewane. Poziom Nysy bliski rekordowego "Po godzinie 2 w nocy pierwsza fala dotarła do Kłodzka, poziom wody w Nysie Kłodzkiej w Kłodzku przekroczył 6 metrów. Ulice i domy w mieście są zalewane przez wody z Nysy Kłodzkiej oraz Młynówki" - podaje Telewizja Kłodzka na swoim profilu na Facebooku.

Powódź 2024. Trudna sytuacja na Dolnym Śląsku

Jak informował wcześniej Donald Tusk, służby "mobilizują śmigłowce. - Do Wrocławia dociera pierwszy Black Hawk. Do dyspozycji są także śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodał premier.

Sytuacja na Dolnym Śląsku jest bardzo trudna. Woda przelewa się przez most w Głuchołazach w powiecie nyskim. Odcięci przez wodę zostali mieszkańcy Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju. Jak informował premier Tusk, najbardziej dramatyczna sytuacja jest w Kotlinie Kłodzkiej, w powiecie kłodzkim. Do tej pory ewakuowano stamtąd 1,6 tys. osób.

Donald Tusk: nie odmawiajcie ewakuacji

Premier Donald Tusk zaapelował do mieszkańców, by nie odmawiali ewakuacji. - Chciałbym powtórzyć apel. Niektórzy mieszkańcy czasem lekceważą stopień zagrożenia i odmawiają ewakuacji. Więc jeszcze raz chcę powtórzyć, żeby wszędzie tam, gdzie pada wezwanie do ewakuacji, to wezwanie wykonywać - apelował premier.