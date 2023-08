Przyczyna pożaru jest ustalana, ale Narodowa Służba Meteorologiczna podaje, że pożar szerzy się przez silne wiatry i niską wilgotność. Silny wiatr jest spowodowany huraganem Dora, który znajduje się ok. 1 000 km od Honolulu.



- Nasze wszystkie rzeczy zostały w miejscowości Lahaina. Całe miasteczko spłonęło. My jesteśmy w strojach kąpielowych. Nasze wszystkie rzeczy spłonęły. Z naszego ośrodka zostały jedynie sprężyny z materacy - mówi w rozmowie z RMF FM jedna z Polek znajdujących się na Hawajach, na co dzień mieszkająca w New Jersey.

- Panuje ogromne zamieszanie. To co się dowiadujemy, to z jakiś wiadomości tekstowych od znajomych z innych części USA lub nawet Polski. Wiemy już o 6 ofiarach. 12 osób uratowała straż przybrzeżna - dodaje.