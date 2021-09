W Nowym Jorku doszło do zalania linii metra i uziemienia samolotów na lotniskach.



Zalania piwnic, braki w dostawach prądu, uszkodzone przez ulewne opady deszczu dachy - to w ostatnich godzinach rzeczywistość mieszkańców stanów Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania i Connecticut.

Wśród ofiar są trzy osoby, których ciała znaleziono w zalanej wodą piwnicy w nowojorskiej dzielnicy Queens

Co najmniej 13 osób zginęło w Nowym Jorku, trzy w hrabstwie Westchester, a gubernator New Jersey, Phil Murphy, poinformował o co najmniej 23 ofiarach ulew w jego stanie.



Wśród ofiar są trzy osoby, których ciała znaleziono w zalanej wodą piwnicy w nowojorskiej dzielnicy Queens. Cztery osoby w Elizabeth (New Jersey) zginęły, gdy kompleks publicznych łaźni został zalany wodą sięgającą 2,4 metra.



Liczne drogi zmieniły się, w wyniku gwałtownych opadów deszczu, w rzeki w zaledwie kilka minut. Dziesiątki pojazdów znaleziono porzucone wzdłuż zalanych dróg.

W Rockville, w Maryland, 19-latek zginął próbując ratować swoją matkę z zalanego mieszkania - podaje "Washington Post".

Narodowa Służba Pogodowa (NWS) podaje, że w Maryland uformowały się dwa tornada.



Ulewne deszcze przechodzą nad północno-wschodnimi stanami USA trzy dni po tym, jak huragan Ida uderzył w wybrzeże Zatoki Meksykańskiej jako huragan kategorii czwartej - jeden z najsilniejszych, jaki uderzył jak dotąd w Stany Zjednoczone.

Obecnie moja ulica wygląda jak jezioro 64-letnia Lucinda Mercer, mieszkana New Jersey

Władze Nowego Jorku uważają, że przyczyną podtopień w mieście była duża ilość wody, która spadła w krótkim czasie, a nie łączna ilość opadów w czwartek, która nie odbiegała od normy.

- Z powodu zmiany klimatu, niestety, będziemy musieli się z takimi zjawiskami mierzyć regularnie - mówiła Kathy Hochul, nowa gubernator Nowego Jorku.



Prezydent USA, Joe Biden zapewnił, że rząd federalny jest gotów zapewnić "wszelką pomoc, jaka jest potrzebna".



Gubernatorzy Nowego Jorku i New Jersey wezwali mieszkańców, by ci pozostali w domach do czasu oczyszczenia dróg i przywrócenia pracy linii metra oraz kolei podmiejskiej.



- Obecnie moja ulica wygląda jak jezioro - mówi, cytowana przez Reutersa, 64-letnia Lucinda Mercer z New Jersey.



W czterech stanach na północnym-wschodzie bez prądu pozostawało w czwartek blisko 170 tysięcy klientów firm energetycznych.