We wtorek, 28 września padł rekord prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Służby odnotowały 473 takie zdarzenia, wszystkim udało się zapobiec. Jednocześnie od początku września zatrzymano 116 osób, które pomagały w nielegalnym przekroczeniu granicy. Tylko we wtorek w ręce funkcjonariuszy wpadło 5 osób. To obywatele Iraku, Syrii, Ukrainy i Polski.

Czytaj więcej Polityka Komisarz o sytuacji na granicy Polski: Ludzie nie mogą ginąć na granicach UE Unia Europejska zaostrzy reguły przyznawania wiz białoruskim urzędnikom państwowym - poinformowała unijna komisarz spraw wewnętrznych, Ylva Johansson.

Jak poinformowano w środę, polskie służby "spodziewają się kolejnych prowokacji ze strony białoruskiej". "Służby białoruskie dają mundury cudzoziemcom koczującym po ich stronie pomimo tego, że wcześniej dostarczana była im kilkukrotnie pomoc, w tym ciepła odzież, od przedstawicieli pozarządowych organizacji na Białorusi" - przekazała na Twitterze straż graniczna.

Rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn dodał, że prezydent Aleksander Łukaszenko "bezlitośnie wykorzystuje migrantów do destabilizacji Europy, a w szczególności Polski". "Kolejne agresywne posunięcia Łukaszenki są bardzo prawdopodobne" - dodał.