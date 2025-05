PARTNER ROZMOWY: ŻABKA POLSKA

Żabka na co dzień operuje we współpracy z wieloma dostawcami, z przedsiębiorcami, którzy prowadzą wasze sklepy. Jak z pana punktu widzenia wygląda koniunktura w Polsce?

Żabka to dziś sieć ponad 11, 5 tysiąca sklepów i rozbudowany ekosystem współpracy – zarówno z dostawcami, jak i przedsiębiorcami, którzy prowadzą nasze placówki. Ocena koniunktury wymaga jednak szerszego spojrzenia. Na obecne warunki gospodarcze wpłynęły dwa „czarne łabędzie”, wyjątkowe wydarzenia – pandemia Covid-19 oraz wojna w Ukrainie – które w istotny sposób zmieniły sposób funkcjonowania firm i oczekiwania konsumentów.

Dzięki temu, że od lat inwestujemy w nowoczesne technologie i rozwój organizacji, byliśmy w stanie szybko dostosować się do nowych realiów. W czasie pandemii podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu ekspansji – dziś rocznie otwieramy ponad 1000 nowych sklepów. Nasza strategia koncentruje się na tworzeniu realnej wartości dla klienta, a to właśnie ona okazuje się kluczowa w czasach niepewności.

Widzimy, że konsumenci coraz częściej szukają rozwiązań, które oszczędzają ich czas i upraszczają codzienne wybory. Żabka odpowiada na te potrzeby – jesteśmy obecni blisko domu, oferujemy szeroki asortyment produktów i usług, a nasz model convenience sprawdza się niezależnie od wahań koniunktury. To podejście pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość i dalej dynamicznie się rozwijać.

Co jest kluczowe w elastycznym zarządzaniu takim biznesem, jak Żabka?

Elastyczne zarządzanie firmą o skali i dynamice Żabki opiera się przede wszystkim na dwóch filarach. Pierwszym z nich są nowoczesne technologie, które umożliwiają bieżące monitorowanie sygnałów płynących z rynku, i podejmowanie trafnych decyzji w krótkim czasie. Nawet jeśli początkowy kierunek okaże się nietrafiony, elastyczność działania pozwala nam szybko dostosować strategię i skorygować kurs. Drugim kluczowym elementem jest nastawienie liderów – otwartość na zmiany, gotowość do adaptacji i umiejętność działania w warunkach niepewności. Współczesna rzeczywistość gospodarcza różni się diametralnie od tej sprzed kilku lat – dziś dominuje nieprzewidywalność, do której trzeba być przygotowanym nie tylko operacyjnie, ale też mentalnie. Żabka zawdzięcza swoją odporność właśnie połączeniu zaawansowanych narzędzi i kultury organizacyjnej opartej na elastyczności i odwadze w podejmowaniu decyzji.

W modzie jest dziś deregulacja. Mówi o niej premier, jest specjalny zespół po stronie przedsiębiorców, który pracuje nad zmianami w prawie. A jak wyglądają sygnały od ludzi, z którymi państwo na co dzień współpracujecie, czyli od przedsiębiorców?

Z perspektywy Żabki widzimy bardzo wyraźnie, z jakimi wyzwaniami mierzą się dziś mikroprzedsiębiorcy. Dlatego od lat budujemy jeden z najbardziej dostępnych i przemyślanych systemów franczyzowych na rynku. Już niedługo powitamy 10-tysięcznego franczyzobiorcę, co jest najlepszym dowodem na to, że nasza oferta trafia w realne potrzeby przedsiębiorców. Wielu z nich – działając samodzielnie – zmaga się z wyzwaniami natury regulacyjnej, brakiem dostępu do skutecznego marketingu, problemami logistycznymi czy trudnościami w zarządzaniu łańcuchem dostaw. My te wszystkie elementy integrujemy w ramach franczyzy – oferując nie tylko rozpoznawalną markę, ale też sprawdzone narzędzia, które znacząco obniżają ryzyko prowadzenia biznesu.

Nasza propozycja to coś więcej niż model operacyjny – to także wsparcie edukacyjne i rozwojowe, na przykład poprzez Akademię Przedsiębiorczości. Dzięki temu osoby, które chcą prowadzić własny biznes, mogą to robić z większą pewnością i realnym zapleczem. Widzimy, że w skali kraju maleje liczba nowych mikroprzedsiębiorstw – i jest to w dużej mierze efekt trudnego, regulowanego i często nieprzewidywalnego otoczenia prawnego. W tym kontekście Żabka staje się atrakcyjną alternatywą – oferującą sprawdzone rozwiązania, które wspierają rozwój przedsiębiorczości.

Jak się patrzy na drogę zawodową przedsiębiorców, którzy wchodzą we współpracę z państwem, to można powiedzieć, że pochodzą z różnych grup społecznych. To ludzie, którzy wcześniej zajmowali się czymś innym, a teraz decydują się na prowadzenie sklepu.

W ostatnich latach profil naszych franczyzobiorców znacząco się poszerzył. Jeszcze dekadę temu były to przede wszystkim osoby z doświadczeniem handlowym, dobrze znające realia sprzedaży detalicznej. Obecnie do współpracy z Żabką dołączają przedsiębiorcy z bardzo różnych środowisk i o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym.

Stało się to możliwe dzięki dużym inwestycjom w technologię i intuicyjne narzędzia, które ułatwiają codzienne zarządzanie sklepem. Przykładem może być system automatycznych zamówień – nie trzeba być ekspertem w handlu, by efektywnie zarządzać zatowarowaniem. Zaawansowane algorytmy analizują dane sprzedażowe i rekomendują optymalną liczbę produktów, dopasowaną do lokalnego popytu.

Dziś franczyzobiorcami Żabki zostają zarówno młode osoby tuż po studiach, jak i ci, którzy zdecydowali się na zmianę ścieżki zawodowej. Wśród nich są także emeryci, renciści czy osoby wracające na rynek pracy. Wspólnym mianownikiem jest chęć prowadzenia własnego biznesu oraz otwartość na kontakt z klientem – bo sklep Żabka to nie tylko sklep, ale także miejsce codziennej interakcji z lokalną społecznością.—not. jer

