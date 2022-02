Z informacji podanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynika, że artefakt po zabiegach konserwatorskich zostanie przekazany do Muzeum Historii Polski, które powstaje na warszawskiej Cytadeli.

Szabla została znaleziona podczas badań archeologicznych, prowadzonych na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z przebudową tzw. Placu Pięciu Rogów, na obszarze układu urbanistycznego ulicy Chmielnej.

W odkopanych fundamentach kamienicy znaleziono szablę ułańską wzór 21 (lub 22) z pochwą. Ta zabytkowa broń, stanowiąca wyposażenie Wojska Polskiego w 1939 r. została umieszczona w schowku pod parapetem piwnicy (zachowały się jedynie ceglane fundamenty) przedwojennej kamienicy). Jak podaje konserwator znaleziska dokonano w dawnej Cukierni Szwajcarskiej, zlokalizowanej przy zbiegu ulic Szpitalnej i Zgody.

Jak podaje zespół prasowy Urzędu Miasta w Warszawie niespodzianką na budowie jest odkrycie piwnicy budynku pod ślepą ścianą Domu Braci Jabłkowskich. "Przed wojną stała tam kamienica. Odkryty został tylko fragment ceglanego sklepienia, ponieważ całość znajduje się pod kontenerami budowlanymi, których obecnie nie można usunąć. Pod koniec prac, gdy teren nad piwnicą zostanie uprzątnięty w całości, rozpocznie się inwentaryzacja podziemnych pomieszczeń" - podaje stołeczny ratusz.

Obecnie na placu trwa montaż okablowania energetyki i telekomunikacji. Zakładany jest system do osłony korzeni drzew, które będą sadzone, gdy temperatura na to pozwoli. Przebudowa placu u zbiegu ulic Chmielnej, Kruczej, Zgody, Brackiej i Szpitalnej wystartowała w marcu 2021 roku. We wrześniu rozpoczęto układanie posadzki z płyt betonu architektonicznego. Od początku listopada gotowa jest już część wschodnia placu. Przebudowana została też ul. Szpitalna, która zyskała nową betonową nawierzchnię, zaś dalej - u zbiegu z ulicami Górskiego i Brokla – nowy asfalt. Po zmroku ul. Szpitalną rozświetlą odnowione latarnie. W grudniu posadzone zostały pierwsze drzewa. Po zakończeniu przebudowy na placu będą rosły 22 klony polne.