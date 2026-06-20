Popierany przez prezydenta USA Donalda Trumpa odwrót biznesu od programów różnorodności, równości i inkluzywności (DEI) wpływa na zmiany zachowań sporej części Amerykanów. Konsumenci LGBTQ+, którzy według danych Narodowej Izby Gospodarczej LGBT generują w gospodarce USA wydatki szacowane na 1,7 bln dol., zmieniają swoją lojalność wobec marek w oparciu o politykę światopoglądową firm.

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Amazon i Walmart tracą udziały w rynku LGBTQ+. Zyskują Apple i Costco

Blisko 72 proc. konsumentów LGBTQ+ deklaruje, że kupuje mniej produktów od firm, które w ich ocenie „ograniczają zobowiązania na rzecz różnorodności i inkluzywności” – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Fundację Human Rights Campaign. Niemal 70 proc. respondentów stwierdziło również, że przynajmniej od czasu do czasu rezygnuje z zakupów w takich przedsiębiorstwach.

Pięć firm, z którymi ankietowani najczęściej wiązali zmniejszenie swoich wydatków, to Target, Walmart, Amazon, Chick-Fil-A i Home Depot.

Nie wszystkie amerykańskie giganty zdecydowały się jednak na odwrót od inicjatyw na rzecz różnorodności, równości i inkluzywności, zyskując dzięki temu w oczach konsumentów LGBTQ+. Prawie 70 proc. respondentów odpowiedziało, że faworyzuje te firmy podczas podejmowania decyzji zakupowych. Najczęściej wymienianymi przedsiębiorstwami, które odnotowały wyższe wydatki z ich strony, są Costco, Apple, Ben & Jerry’s, Delta Air Lines oraz Kroger.

„Konsumenci nie oczekują od marek doskonałości – proszą o przejrzystość i jasne określenie swojego stanowiska” – wyjaśnił rzecznik Human Rights Campaign, Jonathan Lovitz, cytowany przez BBC.

„Istnieje luka do zapełnienia między tym, jak firma jest postrzegana, a tym, co rzeczywiście robi wewnątrz” – dodał.