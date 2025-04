Wielka Sobota 2025: Do której zrobimy zakupy? Godziny otwarcia Biedronki, Lidla i innych

Ostatni tydzień przed Wielkanocą to okres wzmożonych zakupów spożywczych. Większość sieci handlowych oferuje w tym czasie promocje, a niektóre decydują się na wydłużenie godzin pracy w dniach poprzedzających Wielkanoc. W Wielką Sobotę obowiązują za to skrócone godziny pracy. W przypadku większości dyskontów zakupy będzie można zrobić do godz. 13:00 lub 13:30.

Wielkanoc 2025. Ograniczenie handlu w Wielką Sobotę

Przedświątecznych zakupów nie warto zostawiać na ostatni moment. 19 kwietnia obowiązują skrócone godziny pracy placówek handlowych. Krótszy czas pracy pracowników handlowych gwarantują zapisy ustawy z dn. 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z treścią dokumentu w sobotę poprzedzającą pierwszy dzień Wielkanocy w placówkach handlowych po godz. 14:00 obowiązuje zakaz:

handlu oraz czynności związanych z handlem,

powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Tego dnia pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia za nieprzepracowany czas, wiążący się z ograniczeniem handlu. Złamanie przepisów dotyczących ograniczenia handlu może poskutkować nałożeniem wysokiej kary grzywny, w wysokości od 1 tys. zł do nawet 100 tys. zł.

Wielka Sobota, 19 kwietnia: Godziny otwarcia sklepów

W przeważającej liczbie placówek handlowych zakupy w Wielką Sobotę będzie można zrobić w godz. 6:00-13:00. Biura prasowe niektórych sieci podały oficjalne komunikaty, informując o zmienionych, świątecznych godzinach pracy. Niektóre marki zdecydowały się na wydłużenie godzin pracy sklepów 17 kwietnia (Wielki Czwartek) i 18 kwietnia (Wielki Piątek). Jak pracują sklepy popularnych sieci 19 kwietnia?