Cła Trumpa weszły w życie. Aż 104-procentowe stawki uderzą w Chiny

Pierwsza runda ceł wzajemnych – wprowadzenie stawki bazowej wynoszącej 10 proc. (obejmującej m.in. Wielką Brytanię, Turcję i Brazylię) - weszła w życie w sobotę. W środę zaczęto egzekwować podwyższone stawki ceł wzajemnych obejmujące łącznie 86 krajów.

Jakie stawki celne wprowadził Trump?

Chiny zostały objęte dodatkowym karnym cłem w wysokości 104 proc. na swoje towary eksportowane do Stanów Zjednoczonych. Ogromna nowa stawka celna odzwierciedla wcześniej nałożone 20 proc. cło (będące karą za brak współpracy przy zwalczaniu napływu fentanylu do USA), cło wzajemne wynoszące 34 proc. cło oraz dodatkowe cło odwetowe wynoszące 50 proc., które Trump nałożył we wtorek wieczorem.

Po Chinach, najmocniej podwyżkami ceł zostało dotknięte Lesotho. Eksport tego afrykańskiego kraju do USA podlega 50 proc. cłu. Na trzecim miejscu jest Kambodża , z importem podlegającym cłom w wysokości 49 proc. począwszy od środy. Jej sąsiedzi czyli, Laos i Wietnam, podlegają odpowiednio cłom w wysokości 48 proc. i 46 proc.

Prezydent Donald Trump powiedział we wtorek, że jego rząd pracuje nad „dostosowanymi umowami” z partnerami handlowymi, a Biały Dom stwierdził, że priorytetowo potraktuje sojuszników takich jak Japonia i Korea Południowa. Jego główny urzędnik ds. handlu, Jamieson Greer, powiedział również Senatowi, że Argentyna, Wietnam i Izrael znalazły się wśród tych państw, które zaoferowały obniżenie swoich ceł.