Grupa Żabka w 2024 r. odnotowała wzrost sprzedaży porównywalnej (LFL, czyli bez nowo otwartych sklepów) o 8,3 proc. Sprzedaż do klientów końcowych w 2024 r. wyniosła 27,3 mld zł, co oznacza wzrost o 19,8 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody w 2024 r. wyniosły 23,8 mld zł co oznacza wzrost o 20,2 proc. rdr.

Reklama

Dobry rok sieci Żabka

Skorygowany wynik EBITDA Grupy w 2024 r. wyniósł 3,5 mld zł, co oznacza wzrost o 23,7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Był on efektem zwiększenia skali działalności oraz poprawy marż. Dzięki poprawie efektywności kosztowej oraz spadkowi cen energii w 2024 roku marża skorygowanego wyniku EBITDA osiągnęła poziom 12,8 proc., rosnąc rok do roku o 0,4 pkt. proc. Skorygowany zysk netto wzrósł o 66 proc. rok do roku do 714 mln zł. Grupa w 2024 r. wygenerowała 1,5 mld zł wolnych przepływów pieniężnych, a jej wskaźnik zadłużenia dług netto/ skorygowanej EBITDA poprawił się z 2,3x do 1,5x.

Czytaj więcej Handel Statystyczny Polak zjadł w 2024 r. ponad dwa hot dogi z Żabki Mimo rozwijania oferty o nowe dania, hot dogi są nadal zdecydowanie najbardziej ulubioną przekąską klientów sklepów tej sieci. W 2024 roku sprzedało się ich w sumie aż 85 milionów.

W minionym roku otworzyła też 1166 nowych placówek i rozwijała ofertę cyfrową. - W 2024 r. osiągnęliśmy dynamiczny wzrost przychodów we wszystkich kluczowych segmentach działalności, co potwierdza skuteczną realizację strategii przedstawionej inwestorom podczas IPO. Kontynuowana ekspansja sieci przełożyła się na ponad 1 100 nowych otwarć, co pozwoliło zakończyć rok z liczbą ponad 11 000 placówek - mówi Tomasz Suchański, prezes Grupy Żabka. - Firma z powodzeniem zrealizowała dwa kluczowe etapy rozwoju, czyli wejście na rynek rumuński oraz debiut giełdowy - dodaje.

Ambitne plany Żabki

Firma ma też ambitne plany na 2025 r. - Dzięki nowym technologiom i dostępowi do precyzyjnych danych skróciliśmy okres zwrotu z nowo otwieranych sklepów z 20 miesięcy, w przypadku sklepów otwieranych w 2017 roku, do 12 miesięcy w przypadku tych otwartych w 2023 roku – mówi Marta Wrochna-Łastowska, dyrektor finansowa Grupy Żabka. - Zgodnie z oczekiwaniami sprecyzowanymi podczas IPO, planujemy osiągnąć stabilną skorygowaną marżę EBITDA na poziomie zbliżonym do górnej granicy przedziału 12-13 proc. w krótkim i średnim terminie oraz wzrost sprzedaży LfL w 2025 roku na poziomie od średnich do wysokich jednocyfrowych wartości procentowych. Oczekujemy również dalszego wzrostu zysku netto – dodaje.