Biały Dom zawiesza cła na auta i części z Kanady i Meksyku. Na razie na miesiąc

„Rozmawialiśmy z trzema dużymi producentami samochodowymi. Zamierzamy przyznać miesięczne zwolnienie dla wszystkich samochodów przechodzących przez USMCA” – poinformował Donald Trump w oświadczeniu, które Leavitt odczytała na briefingu w Białym Domu. Wśród tych producentów znalazły się Stellantis, Ford i General Motors, które poprosiły o rozmowę telefoniczną z prezydentem USA, powiedziała rzeczniczka.

Czytaj więcej Transport Cła Donalda Trumpa uderzą po kieszeniach amerykańskich kierowców Producenci aut w USA obawiają się ceł na importowane z Kanady i Meksyku towary. Przedstawiciele Forda alarmują, że tego typu działania będą szkodliwe dla sektora i pozwolą zdobyć silniejszą pozycję producentom samochodów z Europy czy Azji.

USMCA (Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada) to umowa handlowa między USA, Kanadą i Meksykiem, która zastąpiła poprzednie porozumienie NAFTA.

Według ekonomistów nałożenie 25-procentowych ceł na towary z Kanady i Meksyku może podnieść przeciętną cenę aut w USA od 3 tys. nawet do 12 tys. dolarów.

Leavitt powiedziała, że firmy powinny wykorzystać ten miesiąc, aby osiągnąć cele postawione im przez prezydenta. „Powiedział im, że powinni się do tego zabrać, zacząć inwestować, zacząć się ruszać, przenieść produkcję tutaj, do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie nie będą płacić cła. To jest ostateczny cel” – dodała.