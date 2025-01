Hot dogi były początkiem rozwoju szybkich przekąsek na ciepło, jakie Żabka wprowadziła do oferty. Choć od tamtego czasu w asortymencie pojawiły się zapiekanki, frytki czy pizza, to wciąż zdecydowanie najpopularniejsze są właśnie hot dogi, co widać po danych sprzedażowych.

Reklama

85 mln hot dogów w Żabkach

W 2024 r. właśnie ta przekąska po raz kolejny okazała się królem wśród najpopularniejszych dań w Żabka Café – trzeci rok z rzędu zajmując pierwsze miejsce z liczbą 85 milionów sprzedanych sztuk. Najchętniej wybieranym wariantem był hot dog z parówką z szynki.

Bardzo popularne wśród przekąsek na ciepło było panini, którego sprzedano 19 milionów sztuk. Hitem były też frytki, notując sprzedaż na poziomie 10 milionów porcji, co sprawia, że statystycznie co czwarty Polak zjadł frytki z Żabki.

Od lat niesłabnącą popularnością wśród klientów Żabka Café cieszy się kawa, której w ub.r. sprzedano prawie 39 milionów kubków. Najczęściej wybieranym wariantem jest kawa z mlekiem.