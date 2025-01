Cła zamiast sankcji. Bruksela ograniczy import nawozów z Rosji i Białorusi

Propozycja obejmuje środki łagodzące dla unijnych rolników ewentualny wzrost cen nawozów. Komisja zapewnia, że „eksport rosyjskich produktów rolnych i nawozów do krajów trzecich pozostaje bez zmian”. O tym czym sprowadzanie rosyjskich i białoruskich nawozów z krajów trzecich będzie się opłacać, zadecyduje rynek.

Tranzyt nawozów z Rosji i Białorusi jest dozwolony

KE nie zamierza blokować tranzytu produktów rolnych i nawozów z Rosji i Białorusi do państw trzecich. „Oznacza to, że operacje kupna i sprzedaży rosyjskich produktów rolnych pozostają niezmienne, podobnie jak ich przechowywanie w magazynach celnych UE, transport statkami UE czy świadczenie usług ubezpieczeniowych i finansowych” - zapewnia Bruksela.

Tranzyt będzie natomiast dokładnie monitorowany, by jadące jakoby do krajów spoza Unii nawozy, w rzeczywistości nie trafiały do odbiorców wspólnotowych, bez płacenia nałożonych ceł. Wniosek KE musi teraz zatwierdzić Parlament Europejski i Rada Europejska. Do tego, by cła zaczęły obowiązywać, potrzeba większości kwalifikowanej.



Wysokość ceł nie została opublikowana. Będą one zapewne zaporowe, tak jak to się stało w minionym roku. W maju 2024 r. Unia Europejska zatwierdziła cła zaporowe na zboża oleiste i ich przetwory z Rosji i Białorusi. W listopadzie Rada ds. Handlu Zagranicznego UE poparła propozycję wprowadzenia ceł na inne rosyjskie produkty rolne i nawozy.



Rosja eksportuje coraz mniej zboża

Zgodnie ze statystykami handlu zbożem Komisji Europejskiej opublikowanymi w zeszłym roku, na Rosję przypada 6 proc. unijnego importu zbożowego. Liderem jest Ukraina z udziałem 50 proc. w zbożowym imporcie Unii przed Brazylią 16 proc. i Kanadą 8 proc.