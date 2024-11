Sklep rusza w Centrum Handlowym Platan w Zabrzu, a plany MR.DIY odnośnie do polskiego rynku od kilku miesięcy wzbudzają ogromne zainteresowanie. Aktualnie malezyjska firma ma zamiar zatrudnić do 1 tys. pracowników w ciągu pierwszych trzech lat istnienia marki w Polsce. Liczba ta obejmuje zarówno pracowników sklepów, magazynu, jak i biura oraz administracji.

Firma zaznacza, że plany MR.DIY względem Polski są bardzo ambitne i trzy sklepy to dopiero początek. Obecnie trwają zaawansowane rozmowy dotyczące kolejnych lokalizacji. Wstępne założenia wyglądają tak, że pierwszy etap rozwoju zakłada otworzenie 10 sklepów do końca lutego 2025 roku.

Klienci CH Platan znajdą w nowym sklepie ponad 5 tys. produktów. Będzie się można tutaj zaopatrzyć m.in. w artykuły z kategorii majsterkowania, wyposażenia domu, elektryczne, biurowe, sportowe, samochodowe, a także w biżuterię czy akcesoria kosmetyczne.

MR D.I.Y. wchodzi już na mocno obsadzony rynek, z podobnym asortymentem o klientów walczą Action czy TEDi, a także Pepco i KiK. Jedynie Pepco to ok. 700 placówek, Action ok. 200. Do tego jeszcze ponad 300 sklepów ma sieć Dealz, a wszystkie są dla polskich sprzedawców potężnym wyzwaniem.

Holenderski Action podał, że po trzech kwartałach 2024 r. sprzedaż netto wzrosła do 9,6 mld euro, czyli rdr 20,9 proc. Sprzedaż porównywalna (tzw. like-for-like, bez nowych sklepów), wzrosła o 9,8 proc. W 2024 r. Action otworzyło już 189 sklepów, zwiększając ich całkowitą liczbę w 12 krajach europejskich do 2,8 tys. Firma planuje otwarcie jeszcze około 350 obiektów w tym roku, a więc o 20 więcej niż wcześniej szacowano.