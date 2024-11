– Mimo niewielkiego spadku wskaźnika w październiku nastroje konsumenckie w Polsce pozostają na znacznie wyższym poziomie niż średnia unijna. To świadczy o większej odporności polskiej gospodarki na globalne zawirowania – mówi Barbara Lewicka, starszy dyrektor z GfK – An NIQ Company. – Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, że konsumenci są coraz bardziej świadomi wyzwań gospodarczych i podejmują bardziej przemyślane decyzje zakupowe. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność dostosowania swojej oferty do zmieniających się potrzeb klientów.

Żabka i Biedronka rosną

Rynek się kurczy, ale największych graczy to nie dotyczy. Duże sieci handlowe bowiem rosną, mimo że od wielu lat ogólna liczba sklepów spada. W rozwój sieci konsekwentnie inwestuje lider rynku, czyli Biedronka. Tegoroczny plan to powiększenie sieci netto o 130–150 placówek, do tego program remontu i odświeżania obejmie ok. 275 sklepów. Rozwija się także sieć drogerii Hebe, również należąca do portugalskiego Jeronimo Martins, podobnie jak Biedronka, która ma już niemal 3,7 tys. sklepów. Hebe planuje rocznie uruchamiać w Polsce ok. 30 sklepów.

– Zgodnie z oczekiwaniami inflacja cen żywności zmniejszyła się w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy, kończąc znaczne wzrosty cen z poprzednich dwóch lat. Ten spadek inflacji, w połączeniu ze znaczną presją kosztów, nasilił konkurencję i jeszcze bardziej nadwerężył marże – mówi Pedro Soares dos Santos, prezes Jeronimo Martins.

Z kolei Żabka podtrzymała, że w tym roku w sumie uruchomi ok. 1,1 tys. placówek. W trzecim kwartale otwarto ich 266, a od początku roku 892. Sieć rozwija się także na rynku rumuńskim, gdzie ma 26 sklepów. Decyzje odnośnie do szybszego rozwoju i intensywnych inwestycji na tym rynku zapadać będą jednak dopiero w 2025 r. – Nasz udział rynkowy wynosi już 10,3 proc. i rośniemy szybciej niż rynek nawet o ok. 4 pkt. proc. – stwierdza Tomasz Blicharski z zarządu Żabki.

Zmiany w zwyczajach konsumentów

Topniejąca liczba sklepów to również efekt przenoszenia zakupów do internetu. Korzysta z tej opcji kupowania już większość konsumentów, a rynek wart jest ok. 140 mld zł.