Podkreśla, że Pyszne.pl zaoferuje użytkownikom darmową dostawę, aby zachęcić ich do korzystania z oferty Carrefour za pośrednictwem Pyszne.pl. W tym celu planowana jest także duża kampania reklamowa w telewizji oraz szereg działań marketingowych. - Dla nas to także początek współpracy z dużymi sieciami handlowymi i innymi. Mogę zdradzić, że jesteśmy w trakcie rozmów z potencjalnymi partnerami, aby jak najbardziej poszerzyć naszą ofertę dla klientów i dawać im największy wybór produktów nie tylko z sektora spożywczego, ale też elektroniki czy kosmetyków – mówi Arkadiusz Krupicz.

Będzie więcej produktów

- Na platformie dostępnych jest około 4 tys. produktów. To mniej więcej tyle, ile w swojej ofercie mają największe w Polsce sklepy dyskontowe, tak więc klienci mają już w czym wybierać. Nie oznacza to jednak, że na tym poprzestaniemy. Chcemy, aby na Pyszne.pl klienci mogli znaleźć asortyment przynajmniej 2-3 większy, bo to właśnie wyróżnia Carrefour na polskim rynku – mówi Marek Garus, dyrektor ds. operacji i rozwoju e-commerce w Carrefour Polska.

Dostawy produktów z tej sieci zamawianych na platformie Pyszne.pl realizowane są w czasie około jednej godziny. - Zależy nam, żeby koszt usługi dla klienta końcowego był jak najniższy, a nawet wynosił zero złotych. Jednak z uwagi, np. na większą odległość dostaw zamówień, będziemy musieli do takich zakupów doliczać koszty logistyczne. Na tą chwilę nasze widełki kosztów dostawy mieszczą się między zero, a maksymalnie 13,99 zł za dostawę – dodaje.

Rosnący rynek szybkich dostaw

Q-commerce znany również jako quick commerce, delivery on demand lub e-grocery to szybko rozwijająca się gałąź e-commerce. Odróżnia go czas dostawy, a zazwyczaj sklepy oferują nie dłużej niż godzinę.

Dostawy są realizowane zazwyczaj ze specjalnych punktów przeznaczonych do szybkiej obsługi zamówień tzw. Dark Store'ów. To zwykłe sklepy, ale nie obsługują klientów z ulicy, jedynie kurierzy i pracownicy platform q-commerce są uprawnieni do wejścia, aby odebrać wcześniej przygotowanie zamówienie, bądź zrobić zakupy zgodne z zamówieniem online.