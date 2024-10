Prezes Grupy Żabka: Jestem zadowolony z kursu akcji

Temat sprzedaży alkoholu online to dla Żabki otwarta opcja?

Nasz sklep internetowy Delio z tego, co wiem, alkoholu nie sprzedaje. Najważniejsze dla nas jest, by ta kwestia została uregulowana. W tej chwili nikt nie wie, w jakim środowisku prawnym się porusza i jest to bardzo trudne. To wyzwanie dla tych firm, które alkoholu przez internet nie sprzedają, bo inni to robią i właściwie – dlaczego? Z kolei ci, co to robią, też nie wiedzą, czy robią to dobrze i czy działają w zgodzie z prawem. Dlatego wydaje mi się, że warto byłoby to uregulować.