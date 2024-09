USA uderzają w Temu i Shein. Paczki z Chin będą droższe

W Stanach Zjednoczonych obowiązuje przepis de minimis, który zwalnia paczki o wartości poniżej 800 dolarów z obowiązku opłacania cła. W Unii Europejskiej taki limit wynosi 150 euro.

Reklama

Administracja Bidena proponuje przepisy, które ograniczyłyby popularność chińskich platform e-commerce w USA. Urzędnicy Białego Domu proponują większą kontrolę paczek z Chin, a także ograniczenie przepisów de minimis. Administracja chce uniemożliwić zwolnienia podatkowe firmom, których przesyłki zawierają towary podlegające taryfom Sekcji 301 na chińskie towary, taryfom Sekcji 232 na produkty stalowe i aluminiowe oraz Sekcji 201 na taryfy „ochronne” w tym panele solarne i pralki.

Ilość przesyłek kierowanych bezpośrednio do konsumentów, które wykorzystują lukę w podatku importowym – zwaną „de minimis” - gwałtownie wzrosła. Według urzędników Białego Domu, w ubiegłym roku do Stanów Zjednoczonych wysłano ponad 1 miliard paczek, w porównaniu do 140 milionów dziesięć lat temu. Nie wymienili oni bezpośrednio platform Shein i Temu, ale przesyłki z tych platform przyczyniły się do znacznego wzrostu.

Neil Saunders, analityk handlu detalicznego i dyrektor zarządzający GlobalData, w rozmowie z portalem CNBC zgodził się, że zmiana polityki spowoduje wzrost cen „Jeśli zwolnienie de minimis zostanie usunięte, to koszt produktów z platform takich jak Shein i Temu wzrośnie. Nadal będą one tanimi platformami handlowymi, ale nie będą miały tak konkurencyjnej przewagi cenowej jak obecnie” - powiedział Saunders CNBC.