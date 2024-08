Dlaczego Avon stracił klientów?

Zamiast wesprzeć swoje mocne strony — rozległą sieć przedstawicieli i głęboką więź z konsumentami — Avon próbował konkurować bezpośrednio z gigantami handlu detalicznego i internetowego. Firma miała również problemy z przyciągnięciem młodszych konsumentów, którzy byli bardziej zainteresowani modnymi, przyjaznymi Instagramowi markami, które odpowiadały ich konkretnym potrzebom i wartościom.

Ostatecznym „gwoździem do trumny” dla Avonu okazały się produkty na bazie talku. Przez lata firma, podobnie jak wiele innych firm kosmetycznych, używał go w swoich produktach. Jednak rosnące obawy dotyczące potencjalnego związku talku z rakiem doprowadziły do fali pozwów, które obecnie zakończyły się złożeniem przez firmę wniosku o upadłość – pisze „Forbes”.