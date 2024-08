Instytut Książki prowadzi także program wspierający finansowo małe księgarnie, ale jego zasięg wiele nie zmieni. W ramach ostatniej jego edycji 85 takich miejsc w całym kraju otrzymało pieniądze na promocję, koszty utrzymania, doradztwo oraz działania proczytelnicze. – Instytut Książki ten program uruchomił po to, żeby wspierać rynek księgarski, mierzący się z ogromnymi trudnościami i my jesteśmy tych trudności świadomi – mówił na konferencji Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że nowe technologie zmieniają nasze nawyki, że ułatwiają niektórym dostęp do informacji i rozmaitych towarów, ale książka nie jest zwykłym towarem i nigdy nie będzie, a my musimy dołożyć wszelkich starań, żeby jej tak nie traktowano – dodał.

Do programu na lata 2024–2025 złożono 134 wnioski, z których 117 spełniało wymogi formalne. Ostatecznie IK przyznał 85 dofinansowań na łączną kwotę 3,4 mln zł.

Pomysły wydawców na sprzedaż książek

Swoje projekty mają też wydawcy: np. nowa powieść Doroty Masłowskiej ukazała się 14 sierpnia, ale przez dwa tygodnie można ją kupić wyłącznie w zaprzyjaźnionych z wydawnictwem księgarniach oraz w e-sklepie wydawcy. Dopiero później trafi do szerokiej dystrybucji.

– Sieci handlowe i dyskonty z internetu i tak zarobią. W końcu pożerają połowę ceny. Mogą poczekać, tym bardziej że na ogół to tam można nabyć książki tydzień lub dwa przed oficjalną premierą zgodnie z logiką, która nakazuje zalać rynek towarem, często po dumpingowych cenach, a co się nie sprzeda, to zmielić – tłumaczył w mediach społecznościowych Przemek Dębowski, współwłaściciel wydawnictwa Karakter. – Zdziwilibyście się, ile książek w Polsce się mieli parę miesięcy po premierze, bo zalegają w magazynach. I nie mówię o dwustu egzemplarzach. My się wypisujemy z tego durnego schematu – dodał.

Jak bumerang wraca też temat ustawowej regulacji rynku. Kilka miesięcy temu w Ministerstwie Kultury odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli różnych środowisk działających na polskim rynku literackim, które miało na celu zainicjowanie prac nad regulacjami. Według Instytutu Książki kolejne ma się odbyć po wakacjach. Wśród dyskutowanych tematów jest kwestia jednolitej ceny książki oraz regulacja marż dystrybutorskich.