Teraz on jest najbogatszym Chińczykiem. Zdetronizował króla butelkowanej wody

Kariera w Google

Temu wywołuje już protesty, tak branży handlowej w Europie i USA jak i chińskich dostawców za obniżanie cen i fatalne warunki pracy. W przeciwieństwie do Ma, nauczyciela języka angielskiego, który został założycielem Alibaba, Huang reprezentuje nowe pokolenie chińskich przedsiębiorców technologicznych, którzy zaczynali swoją karierę w globalnych koncernach.

W wieku 12 lat jego niezwykły talent matematyczny zapewnił mu miejsce w elitarnej Hangzhou Foreign Languages School, gdzie był kolegą z klasy dzieci chińskiej elity politycznej i społecznej. Po ukończeniu studiów informatycznych na Uniwersytecie Zhejiang opuścił Chiny w 2002 r., aby kontynuować studia magisterskie na Uniwersytecie Wisconsin. Dwa lata po ukończeniu studiów wrócił, aby pomóc w zakładaniu Google China. Założył swoją pierwszą firmę w 2007 roku, a następnie sprzedał ją w 2010 roku, aby założyć nową, która pomagała firmom promować się na stronach internetowych, takich jak Taobao czy JD.com. Kiedy infekcja ucha doprowadziła go do przerwy zdrowotnej w 2013 roku, wpadł na pomysł Pinduoduo. - Celem nie jest bycie tanim, ale sprawienie, aby użytkownicy czuli, że zrobili dobry interes – mówił.

Huang głównie trzyma się na uboczu, zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego PDD w 2020 roku i opuścił zarząd w 2021 r., gdy Pekin zaczął represjonować chińskich gigantów technologicznych. W tym czasie PDD – i jego wartość netto – zaczęły spadać. Ale Temu, oferta PDD poza Chinami, wzmocniła górną linię firmy i podtrzymała wzrost. Po uruchomieniu we wrześniu 2022 r. firma znalazła się na szczycie amerykańskich sklepów z aplikacjami, kierując tanie, niemarkowe produkty wysyłane bezpośrednio z Chin do USA. PDD odnotowało w zeszłym roku przychody w wysokości około 248 mld juanów, co stanowi wzrost o 90 proc. w porównaniu z rokiem 2022.