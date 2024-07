Aktywność handlowców w miejscowościach turystycznych oznacza jednak wyzwanie dla innych sektorów, choćby dla gastronomii. Już w ubiegłym roku wiele lokali narzekało, że widać spadek obrotów, a klienci ograniczali zamówienia. – Podstawowe posiłki jadali z dań gotowych kupionych w sklepach – mówi przedstawiciel jednej z sieci gastronomicznych. Podobnie widać to było po zakupach wielu kategorii impulsowych, jak choćby lodów. – Nie wiemy jeszcze, jak będzie to wyglądało w tym roku, ale nie spodziewamy się wielkiej zmiany. Polacy ograniczają nadal wydatki, ponieważ ceny wciąż rosną – przyznaje kolejny trójmiejski restaurator. Na wakacjach jednak skłonność do oszczędzania zazwyczaj słabnie, przynajmniej w jakimś stopniu, co jest dla biznesu pozytywną informacją.

Optymizm już rośnie. Hamowanie inflacji zachęca Polaków do zakupów

Podobnie jak to, że szanse na zmiany widać także z innych kierunków. Barometr nastrojów konsumenckich GfK – An NIQ Company, w czerwcu 2024 r. wyniósł 3,5 pkt, co oznacza praktycznie identyczny wynik w porównaniu z poprzednim miesiącem (spadek o zaledwie 0,1 pkt miesiąc do miesiąca). Co najważniejsze jednak, od początku roku wynik Barometru utrzymuje się na plusie, po raz pierwszy od wybuchu pandemii w marcu 2020 roku.

– Brak widocznych zmian w głównym wskaźniku to sygnał od konsumentów, że czują się oni po prostu bezpiecznie. I trudno się temu dziwić – mówi Barbara Lewicka, dyrektor w GfK – An NIQ Company. – Brak silnych zawirowań gospodarczych, stabilizacja na rynku pracy i silne hamowanie inflacji to czynniki, które pozwalają na nieco szersze niż dotychczas otwarcie portfeli oraz odmrożenie wydatków nienależących do tych pierwszej potrzeby. To dobry czas dla rynku, który – mamy nadzieję – będzie trwać jeszcze długo – dodaje.

W najlepszych nastrojach konsumenckich niezmiennie znajdują się ludzie młodzi (od 15 do 29 lat), gdzie wskaźnik sięga nawet ponad 20 na plusie. Dla porównania badani z grupy 50–59 i powyżej 60 lat odnotowali średni wskaźnik nastrojów na poziomie sięgającym kolejno -4,3 i -2,8 jednostki, co stanowi bardzo dużą poprawę w relacji miesiąc do miesiąca.