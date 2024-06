Sieci handlowe otwierają sklepy sezonowe w wakacje. Jakie stawki oferują?

Jedną z dużych sieci handlowych, które uruchomiły rekrutację do sklepów sezonowych otwartych w tegoroczne wakacje w miejscowościach wypoczynkowych, jest Biedronka. Należąca do Jeronimo Martins Polska sieć sklepów co roku poszukuje chętnych do pracy w szczycie sezonu, nie tylko na rynku, ale też wśród zatrudnionych, gotowych tymczasowo zmienić miejsce zamieszkania.

Reklama

Sieci handlowe kuszą wakacyjną pracą sezonową. Biedronka otworzyła rekrutację

Sezonowe sklepy Biedronki znajdują się między innymi w miejscowościach położonych nad Bałtykiem, na Mazurach czy w górach, w tym w Muszynie i Karpaczu. Jan Kołodyński, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka, zdradził w rozmowie z Business Insider Polska, ile można zarobić i na jakich warunkach zatrudnieni są pracownicy sezonowi.

— Dla nowo zatrudnionych Biedronka oferuje stawkę godzinową od 28,1 zł brutto, pracę w atrakcyjnej miejscowości turystycznej, zatrudnienie w ramach umowy zlecenia, a w wybranych lokalizacjach również nocleg i wyżywienie – wymienił przedstawiciel Biedronki.

– To rozwiązanie pozwala na zdobycie doświadczenia u lidera branży handlowej w Polsce, a także na korzystanie z uroków miejscowości wypoczynkowej po pracy lub w dni wolne od niej. Nasza oferta skierowana jest do osób pełnoletnich — dodał Kołodyński.