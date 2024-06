Czytaj więcej Gaz 14 pakiet już bije w Rosję: Finlandia zerwała z rosyjskim LNG Fiński koncern Gasum od 26 lipca nie będzie importować rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG). Sankcje przyjęte przez Unię Europejską stanowią siłę wyższą (force majeure) przy zakupie lub imporcie rosyjskiego LNG do terminali na terenie Unii. A tym samym pozwalają na ostateczne pożegnanie rosyjskiego surowca.

Eksport spadł do 6,76 mln ton, co oznacza spadek o 22,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Jednocześnie Indie zwiększyły import amerykańskiego węgla o 21,6 proc. - do 4,47 mln ton. Tym samym udział USA w imporcie węgla do Indii wzrósł z 6,7 proc. do 9,2 proc.

Według Bigmint spadek indyjskiego importu wynika ze spadku dostaw węgla, który służy do wytwarzania energii elektrycznej. Zmniejszyły się one o 67 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. W tym okresie wzrosły zakupy węgla koksowego, antracytu i taniego węgla PCI.