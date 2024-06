Rywalizacja z chińskimi platformami jak Temu czy Shein

Problemem dla marek jest oczywiście ekspansja chińskich platform sprzedażowych jak Temu czy marek z Shein na czele.

– Kluczem jest edukacja konsumentów: że za niskimi cenami idzie odpowiednio niższa jakość. Polskie marki oferują ją na zupełnie innym poziomie – mówi Michał Kanownik, prezes związku Cyfrowa Polska.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wysłało już do wspomnianych platform z Chin pisma informujące o zastrzeżeniach do ich działalności. – Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznych i przyjemnych zakupów dla klientów w Polsce oraz przestrzeganie zarówno lokalnych, jak i unijnych przepisów. Przykładamy dużą wagę do zasad transparentności i odpowiedzialności oraz poczyniliśmy znaczące postępy w rozwiązywaniu problemów zgłoszonych przez ministerstwo. Jesteśmy w kontakcie z resortem, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości – podaje biuro prasowe Shein w Polsce.

Jednocześnie firma podkreśla, że zarzuty dotyczące chińskich dotacji państwowych wspierających działalność oraz światową ekspansję marki Shein są nieprawdziwe i bezpodstawne.

Tymczasem polscy handlowcy zwracają uwagę, że choćby transport i logistyka z Chin na rynki zagraniczne korzystają z państwowego wsparcia, choćby z tego powodu, że przesyłka wysłana z Chin do Europy jest znacznie tańsza niż ta wędrująca w przeciwnym kierunku.

Celem polskich marek jest ekspansja

Mimo konkurencji polskie marki szukają swojej szansy wśród zagranicznych konsumentów. W 2022 r. ponad 40 proc. przychodów największych piętnastu spółek z branży mody pochodziło spoza Polski – ich wartość sięgnęła ok. 12 mld zł, czyli ponad 9 proc. więcej niż w 2021 r. Jak wynika z raportu Zalando, już ponad połowa badanych polskich firm modowych sprzedających online jest obecna poza naszym krajem. Co ważne, większość z nich chce się tam dalej rozwijać – co deklaruje aż 75 proc. badanych przedsiębiorców.