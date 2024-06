„Pałkarz” i „żandarm Europy” to przydomki kojarzone z carem Mikołajem I. Kryje się za nimi klęska człowieka, który chciał stworzyć perfekcyjną despotię. Umarł, gdy zrozumiał, że poniósł klęskę. Co ciekawe, współcześni nam publicyści dostrzegają w Mikołaju wyraźną analogię do katastrofy Putina.