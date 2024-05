Oszustwo na pietruszkę. Drogie warzywo zastępowane jest łudząco podobnym zamiennikiem

Pasternak zwyczajny jest gruby, mięsisty i słodki, nie tylko przypominający wyglądem korzeń pietruszki, ale ma też do niej podobny smak, jest od niej jednak bardziej słodki, nieco orzechowy. Dawniej był używany do słodzenia. Nic dziwnego, że większość klientów daje się nabrać na to oszustwo.

Jak rozpoznać prawdziwą pietruszkę korzenną

Aby odróżnić te dwa warzywa, trzeba zwrócić uwagę na miejsce, skąd wyrastają liście. Pasternak ma tam wgłębienie z ciemną otoczką, podczas gdy pietruszka jest wypukła. Trzeba też zwróć uwagę na liście, u pietruszki są gładkie i ciemne, pasternak ma jasne i włoskowate.