Jednak to już przeszłość. Przyjaźń Rosji i Chin wyraźnie pęka. W kwietniu chińskie banki zaczęły masowo blokować rosyjskie płatności za komponenty do montażu elektroniki. Mowa o tak zwanych „zestawach”, które obejmują procesory, obudowy urządzeń, ekrany itp. - wszystko co niezbędne do produkcji np. rakiet.

Już wcześniej, w marcu, okazało się, że chińskie banki zaczęły blokować płatności z Rosją w juanach. Wśród instytucji, które odmówiły przetworzenia transakcji, było co najmniej osiem banków, w tym największe - Great Wall West China i China Guangfa Bank.