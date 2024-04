Spór o przejęcie sieci handlowej na Węgrzech. Walczą zięć Orbana i Rosjanie

Jak informuje Spar nowy podatek na Węgrzech kosztował go 120 mln euro, przy tym sam podatek w 2023 roku wyniósł 76 mln. W tym roku ma on wzrosnąć do 92 mln euro, co doprowadzi Spara do start finansowych.

Oferty nie do odrzucenia

Heinz Reisch, szef Spara nie ukrywa jednocześnie, że rząd węgierski kilkakrotnie sugerował, że Austriacy powinni wpuścić do swojej firmy osobę bliską Viktorowi Orbanowi, konkretnie jego zięcia Istvana Tiborcza, jako udziałowca. W tym czasie na rynku pojawiły się nieprawdziwe informacje, że Spar ma kłopoty finansowe, powoli wycofuje się z Węgier, ponieważ obawia się przejęcia i restrukturyzacji. Nic z tego nie było prawdą. Zresztą Heinz Reisch nie miał jakichkolwiek zahamowań w mówieniu o nękaniu jego firmy i obietnicach, że podatek od przychodów nałożony na tę firmę będzie obniżony jedynie wówczas, kiedy część własności przejdzie na firmę Tiborcza.

Czytaj więcej Biznes Zięć Orbana skutecznie doradza. Lotnisko w Budapeszcie wróci do państwa Do końca lutego rząd węgierski zamierza ostatecznie sfinalizować transakcję odkupienia lotniska w Budapeszcie od prywatnych właścicieli. Kwota transakcji jest szacowana na 4-5 mld euro.

Kiedy Austriacy twardo mówili NIE, pojawił się kolejny chętny do współdzielenia się majątkiem Spara — rosyjski oligarcha tatarskiego pochodzenia Megdet Rahimkułow. Też usłyszał: nie. Rosyjski miliarder jest bardzo ważnym graczem w węgierskim biznesie. To on odgrywał kluczową rolę jako pośrednik między Węgrami a Rosją jeszcze w roku 1996. Potem brał udział w negocjacjach pomiędzy MOL-em a Gazprom, ostatecznie został prezesem węgierskiego oddziału Gazprombanku i przedstawicielem całego Gazpromu. Dzisiaj jest właścicielem funduszu inwestycyjnego Kafajat Kft LLC oraz węgierskiego banku Altalanos ErtekForgalmi.

Tiborcz i Rahimkułow niejednokrotnie robili razem biznesy, przede wszystkim na rynku nieruchomości, gdzie firma zięcia Orbana BDPST Group jest wyjątkowo silna. Ostatnio Tiborcza sprzedał dwa austriackie hotele firmie, która jest związana z Rahimkułowem. A jak czytamy na stronie angielskojęzycznego portalu„Vsquare” Rahimkułowów od czasu złożenia oferty była w bliskim kontakcie z rodziną premiera.