LPP podnosi rękawicę i odpiera zarzuty Hindenburg

Prezes LPP zapewniał też, że tezy postawione w raporcie Hindenburg Research są nieprawdziwe. – LPP, wbrew temu, co mówi raport Hindenburg Research, nie prowadzi działalności operacyjnej w Rosji, nie sprzedaje, nie zarządza, nie jest właścicielem bezpośrednim ani pośrednim żadnej ze spółek wymienionych w raporcie. Również fundacja, którą założyłem, ani żaden z jej beneficjentów, pośrednio i bezpośrednio, nie ma żadnych powiązań z transakcją sprzedaży spółki rosyjskiej – przekonywał Piechocki.

W pierwszych kilkudziesięciu minutach poniedziałkowej sesji akcje LPP zyskiwały około 9 proc., ale w trakcie telekonferencji i później inwestorzy coraz tłumniej wracali na rynek. Zarząd zapowiedział m.in. chęć podzielenia się zyskami w formie skupu akcji. Po południu walory właściciela takich marek, jak Reserved czy Sinsay, zyskiwały 35 proc., przekraczając pułap 15 tys. zł. Do odrobienia strat droga była jeszcze daleka, bo w czwartek na zamknięciu za akcję LPP płacono 17 830 zł. – Wierzę, że każdy, kto stracił na tej manipulacji, szybko straty odrobi, bo firma ma bardzo silne fundamenty i perspektywy rozwoju – zapowiedział Piechocki. Hindenburg Research zarzuciła LPP m.in. sprzedaż towarów na rynek rosyjski przez Kazachstan, co mogło być źródłem dynamicznego rozwoju grupy w ostatnich latach. W poniedziałek po południu i po telekonferencji zarządu LPP firma Hindenburg Research za pośrednictwem portalu X podtrzymała swoje tezy. Według niej sprzedaż na rynek rosyjski odbywa się przez agentów handlowych. Podkopało to morale inwestorów, a kurs na kilkadziesiąt minut przed końcem sesji rósł już „tylko” o 20 proc., do 13 500 zł.

– Biznes rosyjski został sprzedany w 2020 r. do niepowiązanego inwestora. Transakcja sprzedaży spółki ma wymiar rzeczywisty i definitywny. LPP nie wróci do Rosji – deklarował Piechocki. – Mamy spółkę w Kazachstanie i wysyłamy do niej towary, ale wartość obrotu to około 15 mln dolarów rocznie – przypomniał Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP. Rozbieżności w raporcie finansowym w wersji polskiej i angielskiej, na które zwróciła uwagę wywiadownia, tłumaczył pomyłką.

Czytaj więcej Handel Prezes LPP uspokaja inwestorów. Akcje odbijają po załamaniu Akcje odzieżowej spółki mocno odbijają po piątkowym załamaniu. Zarząd LPP odniósł się dziś do raportu Hindenburg Research.

Wyższe tempo rozwoju LPP

W poniedziałek LPP zaprezentowała wstępne wyniki za IV kwartał. – To był bardzo dobry kwartał i bardzo dobry rok. Wracamy do dobrych dynamik sprzedaży, a wzrost kosztów jest mniejszy niż wzrost marży i sprzedaży – zauważył Lutkiewicz. Zarząd spółki jest za podziałem zysku w wysokości 570 zł na akcję, prawdopodobnie w formie buybacku. LPP zamierza w tym roku otworzyć około 700 sklepów ogółem. – Największy potencjał widzimy w marce Sinsay – przyznał Piechocki. Jak wspomniał, 95 proc. sklepów pod tą marką otwieranych jest w małych miejscowościach. – To nam daje duży potencjał rozwoju. Sinsay ma tę przewagę, że ma szeroką ofertę i atrakcyjną cenę. Równoległa sprzedaż w kanale internetowym daje klientom poczucie bezpieczeństwa – stwierdził Piechocki. Jak dodał, I kwartał tego roku w grupie powinien być dobry, a sprzedaż będzie większa niż w zeszłym roku. – Mamy przed sobą wspaniałe perspektywy rozwoju i wierzę, że LPP w ciągu trzech lat będzie dwa razy większą firmą niż dzisiaj – ocenił prezes. Co do działalności na rynku białoruskim zapowiedział, że nie ma planów jej rozwoju.

– Spółka jest bardziej niż dotąd optymistyczna, jeśli chodzi o potencjał rozwoju Sinsay. W 2024 r. planuje otworzyć 620 sklepów tej marki, a w kolejnym ponad 850, więc tempo przyspiesza. Ponadto chce rozwijać e-commerce w marce Sinsay – komentuje Sylwia Jaśkiewicz, analityczka DM BOŚ. – Wydaje się, że spółka zaadresowała pytania, które pojawiały się po publikacji raportu Hindenburg Research, z dość mocnymi deklaracjami braku powrotu na rynek rosyjski – dodaje analityczka.