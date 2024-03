Koniec amerykańskiego snu The Body Shop. Firma zamyka dziesiątki sklepów

Czytaj więcej Handel L'Oreal zamyka sklepy. Klienci przestali przychodzić W związku z planowaną restrukturyzacją amerykańskiego biznesu, koncern L'Oreal zamierza zamknąć część placówek. To efekt zmiany zachowań konsumentów.

Kryzys w The Body Shop

Marka w ostatnich latach przeżywa kryzys. W raporcie z początku 2023 r. Natura poinformowała, że The Body Shop „(w obliczu) przeciwności losu” odnotował spadek o 13,5% rok do roku w 2022 r., czyli roku, który według firmy „nie był łatwy” dla marki. Natura twierdzi, że kanały sprzedaży bezpośredniej do konsumentów, które „skorzystały na Covid”, powróciły do „bardziej znormalizowanych poziomów sprzed pandemii”, co dodatkowo wpłynęło na wyniki sprzedaży.

Pod koniec ubiegłego roku The Body Shop został sprzedany grupie zarządzającej aktywami Aurelius za około 266 milionów dolarów.