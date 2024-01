Bojkot izraelskich towarów na świecie. Zamieszanie z kodami kreskowymi

W wywiadzie dla AFP rzecznik GS1 wyjaśnił, że „firmy na całym świecie mogą wybrać dowolną ze 116 organizacji członkowskich GS1, z którą chcą współpracować, niezależnie od tego, gdzie mają siedzibę i gdzie wytwarzają swoje produkty. Oznacza to, że każda firma, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, może współpracować z GS1 Izrael lub dowolną ze 116 organizacji członkowskich GS1” - informował rzecznik.

Tradycyjny bojkot, tym razem z aplikacji

Nawoływania do bojkotu izraelskich produktów z prefiksem kodu kreskowego 729 krążą w internecie od kilku lat. Według Logically, brytyjskiej firmy specjalizującej się w walce z dezinformacją, zwykle pojawiają się ponownie, gdy dochodzi do eskalacji napięcia między Izraelem a Palestyną. Nie zmienia to faktu, że obecna otwarta wojna między Izraelem a Hamasem wywołała liczne wezwania do bojkotu w mediach społecznościowych.

Istnieje m.in. aplikacja, dzięki której użytkownicy mogą zeskanować kod kreskowy produktu lub wpisać jego nazwę i w ciągu kilku sekund dowiedzą się, w jakim stopniu producent „wspiera Izrael”. Następnie pojawia się komunikat „No thanks”(„Nie, dziękuję”), czyli apel o niekupowanie określonych produktów. Z filmów na TikToku i X wynika, że ​​na tej liście znajdują się między innymi Coca-Cola i Nescafé. Aplikacja została uruchomiona 13 listopada 2023 i do tej pory została pobrana ponad 150 tys. razy. Została zablokowana przez Google 3 grudnia 2023 r. i ponownie odblokowana 6 grudnia. „No Thanks” został opracowany przez Ahmeda Bashbasha, obecnie mieszkającego na Węgrzech.

W rozmowie z „DW” powiedział on, że jest Palestyńczykiem z Gazy i podczas obecnego konfliktu stracił brata, a jego siostra zmarła w 2020 r., ponieważ nie otrzymała na czas pomocy medycznej z Izraela. Sporządził listę firm, które - jego zdaniem - wspierają Izrael. Na listach marek, które zdaniem operatorów serwisu powinny zostać zbojkotowane, znajdują się firmy znane na całym świecie, takie jak Adidas, McDonald's, Chanel, Netflix i Apple, a także reprezentujące wszelkiego rodzaju branże, od spożywczej, przez kosmetyczną, po dostawców streamingu.