Biedronka może mieć kolejne kłopoty. Chodzi o prezentowanie cen w promocjach

W związku z niejasnościami zgłaszanymi do UOKiK, Urząd prowadzi analizy sposobu prezentowania cen w sklepach sieci Biedronka i dalsze postępowanie uzależnione jest od ich wyniku. Jeżeli UOKiK uzna, że Biedronka naruszała zbiorowe interesy konsumentów, to sieć może czekać konieczność dostosowania się do wytycznych Urzędu albo nawet wysoka kara. Ostatnie problemy Biedronki z prezentowaniem cen skończyły się łagodnie – sieć, która nie prezentowała najniższej ceny z ostatnich 30 dni w sposób zalecany przez UOKiK, po prostu dostosowała się do wytycznych.

Biedronka broni się przed zarzutami o nieczytelność cen dla przeciętnego konsumenta, podkreślając, że zawsze informuje o tym, że dotyczą one promocyjnej oferty. Klient, według Biedronki, zawsze wie, na co się pisze, biorąc produkt do koszyka.

- Sieć Biedronka zawsze stawia interes naszych klientów na pierwszym miejscu, oferując produkty w możliwie najniższych cenach. Stale prowadzimy wiele akcji promocyjnych, zarówno na pojedyncze produkty, jak i promocje typu 1+1 lub 3 w cenie 2, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 5 mln klientów każdego dnia odwiedzających nasze sklepy. Promocje tego typu są oczekiwane przez klientów i równocześnie są wyraźnie oznakowane – na etykietach znajduje się informacja o tym, że promocja dotyczy wielu sztuk produktu. Zawsze na etykietach cenowych znajduje się również informacja o cenie regularnej danego produktu, za którą można kupić jedną sztukę poza promocją. To do klienta należy decyzja, na którą formę zakupu się decyduje – powiedział „Rzeczpospolitej” Marcin Hadaj, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka, w odpowiedzi na pytanie dotyczące działań UOKiK.