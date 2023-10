Niemiecki producent artykułów sportowych Adidas ponownie zwiększa swoje zyski i podnosi prognozę sprzedaży po drugiej udanej sprzedaży zapasów butów „Yeezy”. Strata operacyjna w tym roku wyniesie tylko około 100 mln euro, a zatem będzie o 350 mln euro niższa niż przewidywano latem – poinformował koncern w komunikacie.

Sprzedaż Adidasa spadnie jedynie o niewielki, jednocyfrowy procent. Wcześniej dyrektor generalny Björn Gulden zakładał spadek o około 5 procent po tym, jak Adidas zakończył współpracę z kontrowersyjnym raperem Kanye Westem („Ye”), który był odpowiedzialny za projekt butów sportowych „Yeezy”.

Jednakże dwie specjalne rundy wyprzedaży internetowej pozostałych zapasów znacząco poprawiły wynik koncernu. Adidas wyjaśnił jednak, że inne biznesy w zeszłym kwartale również szły lepiej niż oczekiwano. Wynik operacyjny w okresie od lipca do września spadł o dobry kwartał do 409 (rok poprzedni: 564) milionów euro. Odpowiada to marży na poziomie 6,8 (8,8) procent. Ze względu na mocnego dolara sprzedaż spadła jedynie o sześć procent, do prawie sześciu miliardów euro. Po uwzględnieniu wpływu kursów walut wzrósł o jeden procent.